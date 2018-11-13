В Казани до 30 ноября на двух улицах продлили запрет на проезд машин
Согласно распоряжению Исполкома Казани, в городе продлили перекрытие двух улиц - Магистральная и Учительская. Там нельзя будет проехать вплоть до 30 ноября.
В первом случае речь идет об участке от дома №48/1 до дома №2 по улице 1-я Победиловская. А что касается улицы Учительская, то здесь недоступен для проезда транспорта до конца ноября остается отрезок от улицы Магистральная до дома №2 по улице Учительская.
К слову, продление ограничения движение на этих участках связано с ремонтом ливневки в рамках реконструкции проезжей части.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «О закрытии дорог в Казани и Татарстане»