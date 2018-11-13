В Казани до 30 ноября на двух улицах продлили запрет на проезд машин

СЕГОДНЯ 11:24 2018-11-13T11:24:40+03:00

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Согласно распоряжению Исполкома Казани, в городе продлили перекрытие двух улиц - Магистральная и Учительская. Там нельзя будет проехать вплоть до 30 ноября.

В первом случае речь идет об участке от дома №48/1 до дома №2 по улице 1-я Победиловская. А что касается улицы Учительская, то здесь недоступен для проезда транспорта до конца ноября остается отрезок от улицы Магистральная до дома №2 по улице Учительская.

К слову, продление ограничения движение на этих участках связано с ремонтом ливневки в рамках реконструкции проезжей части.

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