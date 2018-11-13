В Казани женщина-водитель сбила 11-летнего подростка на "зебре"

СЕГОДНЯ 12:05 2018-11-13T12:05:47+03:00

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Наезд на 11-летнего школьника произошел 12 ноября в 14.43 на перекрестке улиц Магистральная - Яшь Кыч в Приволжском районе Казани. По предварительным данным, 33-летняя женщина-водитель автомобиля "Шевроле Лачетти" грубо нарушила правила дорожноо движения - не пропустила пешехода, который начал переходить дорогу по "зебре".

- В результате ДТП ребенок получил травму ноги, - сообщили в Госавтоинспекции Казани. - На место наезда вызывали "скорую помощь".

Всего за минувшие сутки 576 водителей и 60 пешехода были привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД. Из них: 64 – за непристегнутый ремень безопасности; 138 – за не пропуск пешеходов; 4 – за нарушение правил перевозки людей, в том числе 2 – за нарушение правил перевозки детей в салоне автомобиля. 9 автомобилистов задержаны за управление транспортным средством с признаками алкогольного опьянения.

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