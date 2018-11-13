2018-11-13T15:19:03+03:00
Общество

Татарстанский Кыш Бабай теряет позиции: Он опустился на третье место по популярности среди зимних волшебников

Он пропустил вперед не только главного Деда Мороза России, но и Паккайне, живущего в Карелии
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых популярных в России зимних волшебников. Их выбирали на основе анализа интереса туристов к посещению резиденций Дедов Морозов.

В лидерах оказался главный российский Дед Мороз, тот, который живет в Великом Устюге. Вторую строчку занял Паккайне, живущий в Олонце Республики Карелия. А вот на третьем месте расположился татарстанский волшебник Кыш Бабай.

В первую десятку Дедов Морозов также вошли Саган Убген в Республике Бурятия, Тол Бабай в Удмуртии, Юшто Кугыза в Республике Марий Эл, Якшамо Атя в Мордовии, Хел Мучи в Чувашии, Ямал Ири в Ямало-Ненецком АО и Соок Ирей в Туве.

Отметим, что по сравнению с прошлым годом Кыш Бабай опустился на одну строчку вниз. В аналогичном рейтинге 2017-го татарстанский волшебник занимал второе место.

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