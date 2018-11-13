2018-11-13T10:35:42+03:00
Общество

Казань признали одним из самых добрых городов России

Столица Татарстана уступила лишь Санкт-Петербургу и Краснодару
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Столица Татарстана получила очередное признание. Так, Казань вошла в пятерку самыъх добрых городов России. Рейтинг, который составил один из российских сервисов бронирования жилья, подготовлен путем опроса в социальных сетях.

Самым добрым городом оказался Санкт-Петербург. На втором месте расположился Краснодар, а вот "бронзу" разделили сразу три города - Казань, Севастополь и Петрозаводск.

Если расширить рейтинг и посмотреть на првую десятку, то в нее также вошли Ялта, Сочи, Екатеринбург, Калининград и Москва.

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