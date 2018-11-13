Казань признали одним из самых добрых городов России

СЕГОДНЯ 10:35 2018-11-13T10:35:42+03:00

Столица Татарстана уступила лишь Санкт-Петербургу и Краснодару

Изменить размер текста: A A

Столица Татарстана получила очередное признание. Так, Казань вошла в пятерку самыъх добрых городов России. Рейтинг, который составил один из российских сервисов бронирования жилья, подготовлен путем опроса в социальных сетях.

Самым добрым городом оказался Санкт-Петербург. На втором месте расположился Краснодар, а вот "бронзу" разделили сразу три города - Казань, Севастополь и Петрозаводск.

Если расширить рейтинг и посмотреть на првую десятку, то в нее также вошли Ялта, Сочи, Екатеринбург, Калининград и Москва.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»