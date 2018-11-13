2018-11-13T10:53:02+03:00
Происшествия

В Казани четырехлетнюю девочку избавили от кольца, надетого на ногу

Родители не смогли самостоятельно вызволить ребенка
Лика ИСАЕВА
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В итоге родители от медицинской помощи отказались.В итоге родители от медицинской помощи отказались.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Тревожный звонок поступил от родителей четырехлетней девочки с улицы Аметьевская магистраль в столице Татарстана. Их дочь надела на ногу пластмассовое кольцо, и самостоятельно его снять не смогла. Родителям самостоятельно вызволить ребенка и позвали спасателей.

Те, прибыв на место, смогли снять с ноги девочки кольцо. При этом ребенок не пострадал.

- Родители от медицинской помощи отказались, - сообщили в МЧС Татарстана.

Дежурные спасатели республики выезжали на заявки от населения пять раз, и 14 раз были выезды на профилактические работы.

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