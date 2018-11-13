В Казани четырехлетнюю девочку избавили от кольца, надетого на ногу
Тревожный звонок поступил от родителей четырехлетней девочки с улицы Аметьевская магистраль в столице Татарстана. Их дочь надела на ногу пластмассовое кольцо, и самостоятельно его снять не смогла. Родителям самостоятельно вызволить ребенка и позвали спасателей.
Те, прибыв на место, смогли снять с ноги девочки кольцо. При этом ребенок не пострадал.
- Родители от медицинской помощи отказались, - сообщили в МЧС Татарстана.
Дежурные спасатели республики выезжали на заявки от населения пять раз, и 14 раз были выезды на профилактические работы.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»