В Татарстане на трассе М7 "Волга" "мерседес" врезался на встречке в припаркованный КАМАЗ

СЕГОДНЯ 09:38 2018-11-13T09:38:30+03:00

У водителя иномарки не было шансов выжить

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Страшная авария произошла в 1.38 в воскресенье, 11 ноября на 1070-м километре федеральной автодороги М7 "Москва-Уфа"-"Волга" в Тукаевском районе республики. Там на обочине из-за поломки остановилась многотонная фура. Водитель грузовика выставил знаки аварийной остановки и лег спать. решив на утро заняться ремонтом. Но заснуть не смог - через некоторое время в КАМАЗ врезался автомобиль.

Все произошло на глазах невольного очевидца - водителя, собирающегося поворарачивать к поселку Совхоз Татарстан. Мужчина рассказал, что мимо по встречке промчался на большой скорости автомобиль. Марку он заметить не успел, но через мгновенье эта иномарка врезалась в КАМАЗ, стоящий на обочине.

"Мерседес" превратился в груду искореженного железа. Шансов выжить у водителя не было.

- На момент аварии в салоне был только 26-летний водитель, он погиб, - сообщили в УГИБДД МВД Татарстана.