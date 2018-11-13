Татарстанские школьники могут выставить свои картины в Третьяковской галерее

СЕГОДНЯ 07:44 2018-11-13T07:44:33+03:00

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МТС и Государственная Третьяковская галерея объявляют о старте нового сезона проекта «Авангардист Поколения М». Принять участие в конкурсе и получить шанс выставить свои картины в Третьяковской галерее могут ребята со всей России, в том числе и из Татарстана.

Темой нового конкурсного сезона в рамках проекта «Поколение М» стала пейзажная живопись. Дети и подростки 11–18 лет поборются за возможность выставить собственные картины в Третьяковской галерее осенью 2019 года одновременно с экспозицией выдающегося русского пейзажиста Василия Поленова. Для участия в конкурсе достаточно загрузить художественные работы на сайт проекта до 31 мая 2019 года.

Ранее МТС и Третьяковская галерея подвели итоги первого сезона «Авангардист Поколения М». Впервые в главном музее национального искусства России были выставлены работы юных художников со всей страны, которые стали победителями масштабного интернет-конкурса. В течение года на сайте дети из всех регионов России могли бесплатно учиться изобразительному искусству у педагогов Третьяковской галереи с помощью видео-мастер-классов.

По итогам образовательной программы участникам предлагалось выполнить задание: создать собственную работу по мотивам произведений одного из основоположников русского авангарда Михаила Ларионова и загрузить ее на сайт «Поколения М». Из тысяч направленных на конкурс изображений педагоги Третьяковской галереи выбрали 20 лучших художественных работ, которые составили экспозицию «Авангардист Поколения М». Победителями стали ребята разных возрастов из 16 населенных пунктов России: от столицы до небольших городов и сел.