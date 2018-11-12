Жителя Чувашии будут судить за смертельное избиение своей знакомой табуреткой

СЕГОДНЯ 19:52 2018-11-12T19:52:46+03:00

Мужчина освободился из мест лишения свободы лишь в июле этого года

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Прошло всего чуть более недели после освобождения из колонии, как 58-летний житель города Шумерля вновь стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим смерть потерпевшей.

По версии следствия, 12 июля этого года в своем городе мужчина выпивал вместе со своей 54-летней знакомой у нее дома. Во время застолья между ними вспыхнула ссора. В ходе нее обвиняемый избил хозяйку. Сначала бил руками и ногами, а после деревянной табуреткой.

От полученных травм женщина скончалась на месте преступления. Мужчина же после совершенного поспешил скрыться. Спустя два дня тело погибшей обнаружила пришедшая к ней почтальон. Подозреваемый был задержан в кратчайшие сроки.

- Расследование завершено, и все материалы переданы в суд, - сообщают в СУ СКР Чувашии.

Отмечается, что обвиняемый уже привлекался за подобное преступление. В местах не столь отдаленных он в общей сложности провел более 13 лет. Последний раз он вышел на свободу 6 июля 2018 года.