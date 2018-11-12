2018-11-12T18:32:38+03:00
Происшествия

Житель Чебоксар снял секс с девушкой и с помощью этой записи требовал продолжения отношений

Мужчина во всем признался, теперь его ждет суд
Олег ЛУГОВОЙ
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Обвиняемый тайно снял происходящий интим на веб-камеру, которая была установлена на его ноутбуке.Обвиняемый тайно снял происходящий интим на веб-камеру, которая была установлена на его ноутбуке.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Чебоксарах 26-летнему мужчине предъявили обвинение в незаконном сборе сведений о частной жизни и принуждении к сексу.

Как следует из материалов уголовного дела, в марте этого года в столице Чувашии фигурант через Интернет познакомился с местной 24-летней девушкой. Он пригласил ее к себе домой, где они занялись сексом. При этом обвиняемый тайно снял происходящий интим на веб-камеру, которая была установлена на его ноутбуке.

Именно этой записью в дальнейшем мужчина и шантажировал девушку. Он угрожал распространить видео. Из-за чего потерпевшей приходилось еще не раз вступать с обвиняемым в половую связь.

- Свою вину мужчина признал в полном объеме. Расследование уголовного дела завершено, и все материалы направлены в суд, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

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