13 ноября в Татарстан приедет полномочный представитель Президента России в ПФО

СЕГОДНЯ 18:13 2018-11-12T18:13:45+03:00

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В этот вторник, 13 ноября, в Татарстан с двухдневной рабочей поездкой прибудет полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров.

Так, сначала он вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым посетит завод «КАМАЗ» в Набережных Челнах, а также особую экономическую зону «Алабуга», Камский индустриальный парк «Мастер» и местный ИТ-парк.

На второй день, 14 ноября, у Игоря Комарова запланировано проведение в Казани совещания по вопросу исполнения основных положений Указа Президента страны «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Кроме того, у полпреда главы государства в ПФО намечено знакомство с работой особой экономической зоны «Иннополис» и посещение медцентра «Мать и Дитя».