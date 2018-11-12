Мэр Казани поручил сохранить музеи предприятий города, которые закрылись
В Казани сохранят музеи предприятий, которые уже закрылись по той или иной причине, а также не могут более содержать свою коллекцию. Из них создадут единую экспозицию, которую позже смогут увидеть и местные жители, и туристы.
Такой ответ получила от мэра Казани Ильсура Метшина во время делового понедельника местная жительница, которая обратилась к нему ранее.
- Ко мне обратилась преподаватель КАИ, ветеран. Она очень обеспокоена судьбой музеев, и я разделяю с ней это беспокойство, - признался градоначальник.
В пример он привел музей трудовой и боевой славы, обладающий большой коллекцией интересных экспонатов. После, Метшин поручил главам районов и первому заместителю руководителя Исполкома по социальным вопросам Рустему Гафарову в ближайшее время подготовить предложения об объединении нескольких музеев в один.
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