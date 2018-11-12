В двух районах Казани 15 ноября вновь отключат воду

СЕГОДНЯ 17:55 2018-11-12T17:55:44+03:00

Воды не будет около суток Фото: Мария ЛЕНЦ

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В четверг, 15 ноября, в двух районах Казани почти на сутки отключат воду. Об этом горожан заранее предупреждает мэрия города.

Так, без водоснабжения останутся Ново-Савиновский и Советского районы. В частности, с 9.00 15 ноября до 6.00 16 ноября неудобства коснуться домов по следующим адресам: проспект Фатыха Амирхана, 18, 18а, 36, 38 и улица Маршала Чуйкова, 41а, 43. А с 10.00 15 ноября до 9.00 16 ноября воды не будет в доме №49 на улице Глушко.

Известно, что подобное связано с проведением работ на сетях водопровода. Автоцистерны будут размещаться сразу после получения на них заявок.

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