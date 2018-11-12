В Татарстан пришла зима: Температура опустится до 18 градусов мороза

СЕГОДНЯ 17:27 2018-11-12T17:27:20+03:00

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Погода в Татарстане постепенно становится по-настоящему зимней. Так, во вторник, 13 ноября, в Казани ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится. Ветер будет дуть юго-западный, ночью – слабый, днем сменится на умеренный.

В ночь на вторник температура воздуха опустится до 9-11 градусов мороза, при прояснениях похолодает до 13 градусов ниже нуля. Днем будет чуть теплее. Максимальная температура - 2 градуса мороза.

В целом в Татарстане синоптики также прогнозируют переменную облачность, умеренный юго-западный ветер. Осадки не ожидаются.

В ночь на вторник температура воздуха в разных районах республики будет составлять от 8 до 13 градусов ниже нуля, при прояснениях похолодает до 18 градусов со знаком "минус". Днем температура воздуха составит 2-7 градусов ниже нуля.