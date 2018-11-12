Правительство Татарстана приобретет два телефона с защитой от прослушки

СЕГОДНЯ 19:42 2018-11-12T19:42:41+03:00

Пользоваться ими не сможет никто кроме их владельцев

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Для нужд правительства Татарстана будут приобретены два криптотелефона модели М-663С-01. На это планируется потратить 312 тысяч рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Известно, что такого рода телефоны обладают защитой от прослушивания звонков и проверкой подлинности номеров. Помимо этого, криптотелефонами не может пользоваться никто кроме их конкретного хозяина. Оборудование способно принимать звонки даже под водой и нормально работать при температуре свыше 50 градусов по Цельсию.

Правда, пока неизвестно с какой конкретной целью будут приобретены телефоны, и кто именно станет их обладателями.

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