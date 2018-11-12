В салоне Билайн прочтут сказки для проекта Google «От мала до велика»

СЕГОДНЯ 17:00 2018-11-12T17:02:20+03:00

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13 ноября в салоне Билайн в Казани пройдет кастинг для онлайн-марафона Google «От мала до велика». Все желающие смогут записать свой фрагмент сказки для конкурса и получат возможность принять участие в финальном онлайн-марафоне.

В своем салоне Билайн предоставит всем желающим возможность записать конкурсный материал с помощью профессионального оборудования и тренера по ораторскому искусству. Эксперт поделится с участниками советами и приемами, которые помогут раскрыться перед камерой и эффектно записать фрагмент сказки. Тут же конкурсную работу можно будет отправить для участия в конкурсе. Также все попробуют угадать современные аналоги волшебных вещей: молодильных яблок, сапогов-скороходов, живой воды и других.

- Развитие телекоммуникаций сделали реальностью предметы, о которых пару десятилетий назад можно было прочитать в сказках. Например, в сказках на все вопросы отвечало волшебное зеркальце. Теперь оно есть почти каждого — это смартфон с доступом в интернет. Сейчас предметы, которые раньше казались волшебными, можно найти в магазинах Билайн. Количество салонов в России за последний год удвоилось, и они стали местом где не только можно купить самые актуальные гаджеты, но и получить новый опыт и яркие эмоции. В этот раз в салоне «Билайн» можно будет по-новому посмотреть на привычные сказки, - прокомментировал руководитель Билайн в Казани Ильгиз Гибадуллин.

Записать сказку для заявки на участие в онлайн-марафоне можно будет завтра с 12:00 до 14:00 в новом салоне «Билайн», который открылся в прошедшие выходные в торговом центре «МЕГА». Для участия необходима регистрация . Количество мест ограничено.

Финальный онлайн-марафон пройдет 10 декабря. В этом году Билайн стал технологическим партнером проекта. Компания использует свою экспертизу, чтобы организовать онлайн-марафон, в котором примут участие жители 6 городов. Чтобы принять участие в финальных чтениях нужно записать один из предложенных отрывков или свою любимую сказку на камеру. По итогам кастинга жюри выберет 150 победителей из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска и Владивостока. Они присоединятся к 150 известным деятелям культуры, чтобы в прямом эфире прочитать русские народные сказки.

Оставить заявку на участие в проекте можно до 25 ноября включительно на сайте. Победители кастинга и звезды представят новое прочтение знакомых сказок на площадках в шести городах России, а также в прямом эфире на YouTube.