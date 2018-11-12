В Чувашии экс-полицейского, который насмерть сбил женщину у остановки, приговорили к колонии-поселению
Экс-сотрудника МВД Чувашии признали виновным в смертельном ДТП.
Как следует из материалов уговорного дела, вечером 16 декабря 2017 года тогда еще действующий полицейский на своем автомобиле «Volkswagen Passat» ехал по трассе М-7 «Волга».
На территории Моргаушского района правоохранитель не учел плохие погодные условия и превысил скорость около остановки общественного транспорта «Сидуккасы».
В результате чего он не справился с управлением и сбил пешехода. В этот момент 54-летняя женщина как раз пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась на месте ДТП.
- В итоге за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, суд приговорил экс-полицейского к 1 году лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, - сообщают в следственном комитете Чувашии. – Данное решение суда пока не вступило в свою законную силу.
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