«Ростелеком» расскажет подрядчикам о новых правилах закупок

СЕГОДНЯ 19:17 2018-11-12T19:17:09+03:00

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«Ростелеком» проведет для малых и средних предприятий практическую конференцию-семинар о закупочной деятельности компании в 2018–2019 годах. Темами для обсуждения станут новые правила закупок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и практика применения закона № 223-ФЗ.

Конференция пройдет в формате ВКС (видео-конференц-связь) и объединит более 200 представителей подрядных организаций, занятых в сфере строительства сетей связи, из 12 регионов ПФО: Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Удмуртской и Чувашской республик и республик Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

Спикером на мероприятии выступит директор департамента управления закупками МРФ «Волга» ПАО «Ростелеком» Даниэль Муллагалиев. Он расскажет об особенностях закупок, требованиях к подрядным организациям на выполнение строительно-монтажных работ, правилах оформления документов и размещения их на электронно-торговых площадках. Предприниматели ознакомятся с пошаговым алгоритмом действий, необходимым для участия в торгах.

- Наша закупочная деятельность базируется на принципах информационной открытости, прозрачности и доступности для привлечения максимального количества игроков к участию в конкурсных процедурах. Поддержка предпринимательства – это государственная программа, которая обеспечивает малым предприятиям преимущества в конкурсах. По законодательству, крупные компании обязаны часть закупок проводить для малых и средних предприятий. С 2015 по 2017 годы доля победителей МСП на наших торгах увеличилась на 180%, а сумма проведенных закупок выросла на 260%. Сотрудничество с крупными подрядчиками имеет свои преимущества. Однако есть плюсы и в работе с мелкими фирмами. Они берут небольшие заказы и заинтересованы выполнить их быстро. У нас огромные объемы строительства линий связи в жилых комплексах по всему ПФО, мы оснащаем новостройки умными устройствами – работы хватит на всех, – прокомментировал Даниэль Муллагалиев.

Конференция пройдет 15 ноября по адресу: г. Казань, ул. Рахимова, 8, корпус 3 («Ростелеком»). Начало в 11:00 (МСК). Зарегистрироваться на мероприятие можно по телефону (843) 515-99-63 или по адресу электронной почты alsu.habibullina@volga.rt.ru.

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Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 1,9 млн, из них более 1,2 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше 690 тыс. абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5 млн клиентов.