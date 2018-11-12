2018-11-12T16:56:06+03:00
Происшествия

В Казани голоса приказали сыну убить мать, чтобы та не потеряла квартиру

Мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере
Лика ИСАЕВА
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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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Трагедия произошла вечером 10 ноября на улице Камая. В одной из квартир убитой обнаружили 81-летнюю пенсионерку. На ее теле насчитали несколько ножевых ранений, а также травму головы.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

По подозрению в совершении преступления задержан 50-летний сын пенсионерки. Мужчина свою вину в убийстве матеи признал. Он состоит на учете в психоневрологическом диспансере, и слышит голоса.

По его словам, именно эти голоса в его голове и сказали, что если он не убьет мать, она останется без жилья. Вооружившись ножом, он подошел к лежавшей на кровати женщине и нанес ей ранения, а потом ударил ее чугунной сковородой по голове. Поняв, что мать не подает признаков жизни, он дозвонился родственнику и все расскаазал.

- Следствие в ближайшее время обратится в суд с ходатайством об аресте, - сообщили в следственном комитете Татарстана. - Расследование уголовного дела продолжается.

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