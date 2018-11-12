2018-11-12T16:31:19+03:00
Общество

Президент Татарстана предложил создать в республике Академию молодых исламских лидеров

Суть идеи заключается в подготовке высококвалифицированных кадров
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
Изменить размер текста:

12 ноября, во время четвертого заседания группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» в Дагестане президент Татарстана Рустам Минниханов предложил создать у себя в регионе совместную Академию молодых исламских лидеров.

По его словам, это позволило бы использовать опыт и интеллектуальный потенциал Татарстана и Дагестана для подготовки специалистов нового поколения. Кроме того, такого рода академия должна готовить молодежь к новому миропорядку, ответственному и честному отношению к собственной стране,а также своим партнерам.

При этом, по мнению Рустама Минниханова, это образовательное учреждение могло бы разместиться на базе Болгарской исламской академии. Откуда в дальнейшем курсы организовывались бы как в России, так и в странах-партнерах.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Набережных Челнах фигурант уголовного дела угрожал судье расправой
Жителя Чувашии будут судить за смертельное избиение своей знакомой табуреткой
Правительство Татарстана приобретет два телефона с защитой от прослушки
В Йошкар-Оле выпившая женщина после ссоры насмерть разбилась, упав с высоты 6 этажа
«Ростелеком» расскажет подрядчикам о новых правилах закупок
Во время тушения пожара в мини-котельной пострадал пенсионер
Мэр Казани поручил сохранить музеи предприятий города, которые закрылись
Житель Чебоксар снял секс с девушкой и с помощью этой записи требовал продолжения отношений
13 ноября в Татарстан приедет полномочный представитель Президента России в ПФО
В двух районах Казани 15 ноября вновь отключат воду
В Чувашии экс-полицейского, который насмерть сбил женщину у остановки, приговорили к колонии-поселению
В Татарстан пришла зима: Температура опустится до 18 градусов мороза
В Чувашии водитель на высокой скорости едва не сбил мать с ребенком, а после врезался в бетонный забор
В салоне Билайн прочтут сказки для проекта Google «От мала до велика»
В Казани голоса приказали сыну убить мать, чтобы та не потеряла квартиру
ВТБ Страхование запускает новый продукт по лечению тяжелых заболеваний
В Казани иномарка сбила четырехлетнего ребенка
В Татарстане поймали сбежавшего из колонии-поселения мужчину
В 2019 году в казанских детсадах количество мест в яслях увеличится на 1 110
В Чувашии систему розыска автомобилей усовершенствуют за 1,5 миллиона рублей
Соцсети: в Татарстане неизвестный зверь жестоко расправился с десятком домашней птицы
В Казани экс-пристав виновный в мошенничестве на 3 миллиона рублей получил условный срок