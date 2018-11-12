Президент Татарстана предложил создать в республике Академию молодых исламских лидеров

СЕГОДНЯ 16:31 2018-11-12T16:31:19+03:00

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12 ноября, во время четвертого заседания группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» в Дагестане президент Татарстана Рустам Минниханов предложил создать у себя в регионе совместную Академию молодых исламских лидеров.

По его словам, это позволило бы использовать опыт и интеллектуальный потенциал Татарстана и Дагестана для подготовки специалистов нового поколения. Кроме того, такого рода академия должна готовить молодежь к новому миропорядку, ответственному и честному отношению к собственной стране,а также своим партнерам.

При этом, по мнению Рустама Минниханова, это образовательное учреждение могло бы разместиться на базе Болгарской исламской академии. Откуда в дальнейшем курсы организовывались бы как в России, так и в странах-партнерах.

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