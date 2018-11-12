В Набережных Челнах фигурант уголовного дела угрожал судье расправой

СЕГОДНЯ 20:01 2018-11-12T20:02:19+03:00

Из-за этого в отношении мужчины возбудили еще одно уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Набережных Челнов Павла Антонова возбуждено по статье "Угроза в связи с осуществлением правосудия".

Все произошло 31 октября в татарстанском автограде, где судья начал рассматривать уголовное дело по факту незаконного лишения свободы и применения насилия.

Перед законом ответ держат Антонов и два его приятеля. Как полагает следствие, мужчины заподозрили свою знакомую в краже телефона, закрыли ее в квартире и требовали вернуть его.

По версии следствия, когда судья задал вопрос, признает ли Антонов свою вину, тот разразился грубой нецензурной бранью и пообещал расправиться с судьей. Сразу после этого его удалили из зала.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Расследование уголовного дела продолжается.