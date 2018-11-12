В 2019 году в казанских детсадах количество мест в яслях увеличится на 1 110

СЕГОДНЯ 15:38 2018-11-12T15:38:31+03:00

С начала 2018 года в городе смогли отремонтировать 19 детсадов, в том числе за счет дополнительных средств.

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На очередном традиционном совещании - «деловой понедельник», мэр Казани Ильсур Метшин анонсировал строительство в городе 10 новых детсадов на 1 990 мест. Также, по его словам, по федеральной целевой программе «Жилище» в ЖК «Светлая долина» уже возводится дошкольное учреждение на 340 мест, а в ЖК «Станция Юбилейная» - на 220 мест.

- В целом мы планируем в 2019 году создать дополнительные группы на 1 110 мест, и это только в ясельных группах. Думаю, родителей это порадует, - добавил Ильсур Метшин.

Также на заседании в мэрии было отмечено, что с начала 2018 года в городе смогли отремонтировать 19 детсадов, в том числе за счет дополнительных средств. Понадобилось проведение работ, которые не предусмотрены в программе. Это, в частности, ремонт теневых навесов, ограждений, а также оснащение дошкольных учреждений мебелью, оборудованием и инвентарем.

К слову, в 2019 году эти дополнительные виды работ будут сразу включены в программу капремонта.