В Татарстане поймали сбежавшего из колонии-поселения мужчину

СЕГОДНЯ 15:54 2018-11-12T15:54:54+03:00

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Во время утренней проверки в одной из колоний-поселений Татарстана обнаружили побег 35-летнего заключенного. Мужчина отбывал наказание за мошеннчество, и на свободу должен был выйти уже в феврале 2019 года.

Осужденного объявили в розыск, и оперативники УФСИН смогли его отыскать всего спустя несколько часов в Привожском районе столицы Татарстана. Он был препровожден к месту отбытия наказания, в ту самую колонию-поселение.

Сейчас документы по факту данного побега переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждение уголовного дела.

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