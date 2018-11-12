В Татарстане поймали сбежавшего из колонии-поселения мужчину
Во время утренней проверки в одной из колоний-поселений Татарстана обнаружили побег 35-летнего заключенного. Мужчина отбывал наказание за мошеннчество, и на свободу должен был выйти уже в феврале 2019 года.
Осужденного объявили в розыск, и оперативники УФСИН смогли его отыскать всего спустя несколько часов в Привожском районе столицы Татарстана. Он был препровожден к месту отбытия наказания, в ту самую колонию-поселение.
Сейчас документы по факту данного побега переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждение уголовного дела.
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