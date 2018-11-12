В Чувашии систему розыска автомобилей усовершенствуют за 1,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:23 2018-11-12T17:14:42+03:00

Все перемещения автомобилей будут отображаться на тепловой карте Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Пользоваться ею научат шесть человек

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В Чувашии собираются усовершенствовать систему розыска автомобилей. На эти цели республика уже выделили 1,5 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, модернизированная система будет считывать номера, а после анализировать, где машина была замечена. В зависимости от того, как часто автомобиль появляется в той или иной локации, он будет определяться в одну из групп: "местное транспортное средство", "транзитное транспортное средство", "вновь прибывшее транспортное средство".

Помимо этого, все перемещения автомобилей будут отображаться на карте. При необходимости система будет самостоятельно оповещать, когда разыскиваемая машина «попадется» на камеру.

Исполнитель, который будет выбран 15 ноября, помимо модернизации системы должен быть научить ею пользоваться шесть человек. Использовать нововведение в дальнейшем будет МВД по Чувашии.