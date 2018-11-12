2018-11-12T17:14:42+03:00
Общество

В Чувашии систему розыска автомобилей усовершенствуют за 1,5 миллиона рублей

Пользоваться ею научат шесть человек
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Все перемещения автомобилей будут отображаться на тепловой картеВсе перемещения автомобилей будут отображаться на тепловой картеФото: Михаил ГЛУЩЕНКО
Изменить размер текста:

В Чувашии собираются усовершенствовать систему розыска автомобилей. На эти цели республика уже выделили 1,5 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, модернизированная система будет считывать номера, а после анализировать, где машина была замечена. В зависимости от того, как часто автомобиль появляется в той или иной локации, он будет определяться в одну из групп: "местное транспортное средство", "транзитное транспортное средство", "вновь прибывшее транспортное средство".

Помимо этого, все перемещения автомобилей будут отображаться на карте. При необходимости система будет самостоятельно оповещать, когда разыскиваемая машина «попадется» на камеру.

Исполнитель, который будет выбран 15 ноября, помимо модернизации системы должен быть научить ею пользоваться шесть человек. Использовать нововведение в дальнейшем будет МВД по Чувашии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Набережных Челнах фигурант уголовного дела угрожал судье расправой
Жителя Чувашии будут судить за смертельное избиение своей знакомой табуреткой
Правительство Татарстана приобретет два телефона с защитой от прослушки
В Йошкар-Оле выпившая женщина после ссоры насмерть разбилась, упав с высоты 6 этажа
«Ростелеком» расскажет подрядчикам о новых правилах закупок
Во время тушения пожара в мини-котельной пострадал пенсионер
Мэр Казани поручил сохранить музеи предприятий города, которые закрылись
Житель Чебоксар снял секс с девушкой и с помощью этой записи требовал продолжения отношений
13 ноября в Татарстан приедет полномочный представитель Президента России в ПФО
В двух районах Казани 15 ноября вновь отключат воду
В Чувашии экс-полицейского, который насмерть сбил женщину у остановки, приговорили к колонии-поселению
В Татарстан пришла зима: Температура опустится до 18 градусов мороза
В Чувашии водитель на высокой скорости едва не сбил мать с ребенком, а после врезался в бетонный забор
В салоне Билайн прочтут сказки для проекта Google «От мала до велика»
В Казани голоса приказали сыну убить мать, чтобы та не потеряла квартиру
Президент Татарстана предложил создать в республике Академию молодых исламских лидеров
ВТБ Страхование запускает новый продукт по лечению тяжелых заболеваний
В Казани иномарка сбила четырехлетнего ребенка
В Татарстане поймали сбежавшего из колонии-поселения мужчину
В 2019 году в казанских детсадах количество мест в яслях увеличится на 1 110
Соцсети: в Татарстане неизвестный зверь жестоко расправился с десятком домашней птицы
В Казани экс-пристав виновный в мошенничестве на 3 миллиона рублей получил условный срок