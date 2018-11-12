2018-11-12T16:07:41+03:00
Происшествия

В Казани иномарка сбила четырехлетнего ребенка

Мальчик получил травму головы
Лика ИСАЕВА
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Ребенка с места ДТП увезли в больницу.Ребенка с места ДТП увезли в больницу.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 ноября в 19.23 в Вахитовском районе Казани. На улице Татарстан возле дома №49 оживленную дорогу в неположенном месте переходил пешеход вместе с четырехлетним ребенком.

При этом до гарантирующей безопасность "зебры" всего-то надо было пройти несколько метров. Но взрослый отнесся к безопасности спустя рукава. В итоге его с ребеноком сбил автомобиль.

Иномаркой "Шевроле Авео" управлял 34-летний мужчина.

- В результате наезда мальчик получил сотрясение головного мозга и госпитализирован в больницу, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани.

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