В Казани иномарка сбила четырехлетнего ребенка

СЕГОДНЯ 16:07 2018-11-12T16:07:41+03:00

Ребенка с места ДТП увезли в больницу. Фото: Олег УКЛАДОВ

Изменить размер текста: A A

Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 ноября в 19.23 в Вахитовском районе Казани. На улице Татарстан возле дома №49 оживленную дорогу в неположенном месте переходил пешеход вместе с четырехлетним ребенком.

При этом до гарантирующей безопасность "зебры" всего-то надо было пройти несколько метров. Но взрослый отнесся к безопасности спустя рукава. В итоге его с ребеноком сбил автомобиль.

Иномаркой "Шевроле Авео" управлял 34-летний мужчина.

- В результате наезда мальчик получил сотрясение головного мозга и госпитализирован в больницу, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»