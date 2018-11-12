2018-11-12T19:41:58+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле выпившая женщина после ссоры насмерть разбилась, упав с высоты 6 этажа

Утверждается, что трагедия произошла, когда к ней, сидящей на подоконнике, прикоснулись
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
В обстоятельствах произошедшего разбирается следственный комитет.В обстоятельствах произошедшего разбирается следственный комитет.
Изменить размер текста:

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности" в Йошкар-Оле. Все произошло 18 октября, когда 43-летний мужчина и его 36-летняя подруга вместе выпивали и потом поссорились.

По версии следствия, женщина вышла на балкон шестого этажа покурить. Через некоторое время тот самый мужчина обнаружил ее сидящей на подоконнике. Она свесила ноги на улицу, и когда мужчина коснулся ее плеча, женщина не удержалась и упала вниз. Получив смертельные травмы, она скончалась на месте происшествия.

- В настоящее проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в следсвтенном комитете Марий Эл. - Расследование уголовного дела продолжается.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Марий Эл»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Набережных Челнах фигурант уголовного дела угрожал судье расправой
Жителя Чувашии будут судить за смертельное избиение своей знакомой табуреткой
Правительство Татарстана приобретет два телефона с защитой от прослушки
«Ростелеком» расскажет подрядчикам о новых правилах закупок
Во время тушения пожара в мини-котельной пострадал пенсионер
Мэр Казани поручил сохранить музеи предприятий города, которые закрылись
Житель Чебоксар снял секс с девушкой и с помощью этой записи требовал продолжения отношений
13 ноября в Татарстан приедет полномочный представитель Президента России в ПФО
В двух районах Казани 15 ноября вновь отключат воду
В Чувашии экс-полицейского, который насмерть сбил женщину у остановки, приговорили к колонии-поселению
В Татарстан пришла зима: Температура опустится до 18 градусов мороза
В Чувашии водитель на высокой скорости едва не сбил мать с ребенком, а после врезался в бетонный забор
В салоне Билайн прочтут сказки для проекта Google «От мала до велика»
В Казани голоса приказали сыну убить мать, чтобы та не потеряла квартиру
Президент Татарстана предложил создать в республике Академию молодых исламских лидеров
ВТБ Страхование запускает новый продукт по лечению тяжелых заболеваний
В Казани иномарка сбила четырехлетнего ребенка
В Татарстане поймали сбежавшего из колонии-поселения мужчину
В 2019 году в казанских детсадах количество мест в яслях увеличится на 1 110
В Чувашии систему розыска автомобилей усовершенствуют за 1,5 миллиона рублей
Соцсети: в Татарстане неизвестный зверь жестоко расправился с десятком домашней птицы
В Казани экс-пристав виновный в мошенничестве на 3 миллиона рублей получил условный срок