В Йошкар-Оле выпившая женщина после ссоры насмерть разбилась, упав с высоты 6 этажа

СЕГОДНЯ 19:31 2018-11-12T19:41:58+03:00

Утверждается, что трагедия произошла, когда к ней, сидящей на подоконнике, прикоснулись

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Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности" в Йошкар-Оле. Все произошло 18 октября, когда 43-летний мужчина и его 36-летняя подруга вместе выпивали и потом поссорились.

По версии следствия, женщина вышла на балкон шестого этажа покурить. Через некоторое время тот самый мужчина обнаружил ее сидящей на подоконнике. Она свесила ноги на улицу, и когда мужчина коснулся ее плеча, женщина не удержалась и упала вниз. Получив смертельные травмы, она скончалась на месте происшествия.

- В настоящее проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в следсвтенном комитете Марий Эл. - Расследование уголовного дела продолжается.

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