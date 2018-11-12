Соцсети: в Татарстане неизвестный зверь жестоко расправился с десятком домашней птицы

СЕГОДНЯ 14:57 2018-11-12T15:08:32+03:00

Утверждается, что животное за пять минут убило 17 уток и гусей [видео]

Изменить размер текста: A A

На просторах Интернета появилось видео того, как под Менделеевском в поселке Камашево какое-то животное забралось во двор частного дома и принялось расправляться с утками и гусями.

По словам интернет-пользователя под ником "Карабас" животное за пять минут убило 17 гусей и уток. Видно, что на камеру происходящее снимала женщина, которая была не на шутку напугана происходящим. По-татарски она просит быстро кого-нибудь позвать и удивляется: "Откуда только взялся этот зверь?".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/677410" frameborder="0"></iframe> В Татарстане неизвестный зверь жестоко расправился с десятком домашней птицы..соцсети

Вероятнее всего, домохозяева не рискнули приближаться к животному, чтобы не стать жертвой его агрессии.

Стоит отметить, что некоторые интернет-пользователи после просмотра ролика признали в хищнике енотовидную собаку.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»