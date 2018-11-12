2018-11-12T15:08:32+03:00
Происшествия

Соцсети: в Татарстане неизвестный зверь жестоко расправился с десятком домашней птицы

Утверждается, что животное за пять минут убило 17 уток и гусей [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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На просторах Интернета появилось видео того, как под Менделеевском в поселке Камашево какое-то животное забралось во двор частного дома и принялось расправляться с утками и гусями.

По словам интернет-пользователя под ником "Карабас" животное за пять минут убило 17 гусей и уток. Видно, что на камеру происходящее снимала женщина, которая была не на шутку напугана происходящим. По-татарски она просит быстро кого-нибудь позвать и удивляется: "Откуда только взялся этот зверь?".

В Татарстане неизвестный зверь жестоко расправился с десятком домашней птицы..соцсети

Вероятнее всего, домохозяева не рискнули приближаться к животному, чтобы не стать жертвой его агрессии.

Стоит отметить, что некоторые интернет-пользователи после просмотра ролика признали в хищнике енотовидную собаку.

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