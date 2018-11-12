В Чувашии водитель на высокой скорости едва не сбил мать с ребенком, а после врезался в бетонный забор

СЕГОДНЯ 17:10 2018-11-12T17:11:10+03:00

На своем пути он успел снести дорожный знак

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Вечером, 11 ноября, в Чебоксарах на проспекте Тракторостроителей "Лада" не справилась с управлением и врезалась в бетонный забор, снеся перед этим дорожный знак пешеходного перехода.

По словам очевидцев, до ДТП машина ехала по дороге на высокой скорости и едва не сбила мать с ребенком.

Фото: ГИББДД Чувашии

После столкновения с забором, владельца автомобиля пришлось госпитализировать. Уже в больнице выяснилось, что 31-летний мужчина был пьян.

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