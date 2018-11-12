2018-11-12T14:41:47+03:00
Происшествия

В Казани экс-пристав виновный в мошенничестве на 3 миллиона рублей получил условный срок

За эти деньги он обещал должнице решить ее проблему
Лика ИСАЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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На исполнении у 28-летнего пристава Советского РОСП Казани в 2017 году находилось производство, где должником проходила 66-летняя женщина.

Судебный исполнитель сказал ей, что готов закрыть дело как фактически исполненное, но не за просто так. Обрадованная женщина по его просьбе принесла ему за это 3 миллиона рублей, которые, как ей сообщил пристав, должны были получить его начальники. Но деньги по своему усмотрению он потратил на себя.

Спустя время приставы сообщил должнице, что в отношении нее проводится процессуальная проверка, возможного возбуждения уголовного дела. За "решение вопроса" пристав потребовал 500 тысяч рублей. Но должница пошла в полицию, и судебный исполнитель был задержан.

- Мужчина был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и покушении на него, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Суд назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года.

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