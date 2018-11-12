2018-11-12T13:40:16+03:00
Общество

МВД проверит "биржи криптовалют" в Набережных Челнах, на которые пожаловались горожане

Жители татарстанского автограда уверены, что под такими вывесками прячутся игровые салоны с автоматами
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В Набережных Челнах на стене организации с вывеской Crypto Walcoin, появилась надпись: "Здесь обман, Магдеев SOS". Позже, в социальных сетях был опубликован пост с соответствующей фотографией. Его автор говорит, что под такими "биржами криптовалют" прячутся игровые салоны с автоматами.

Под этим постом свой комментарий оставил начальник отдела по поддержке и развитию предпринимательства Айрат Сагдеев. Он отметил, в МВД города направлен запрос для осуществления проверки законности деятельности организаций под данной вывеской.

Однако на постах в Интернете горожане не остановились. Один из них - Азат Сагдеев, создал онлайн-петицию о закрытии в городе подобных заведений.

- Такие салоны разбивают жизни горожан и работают с попустительства местных властей и правоохранительных органов! Требую закрыть все игорные заведения в городе, действующие под прикрытием бирж криптовалют! - призывает мужчина.

На данный момент с Азатом согласны уже более 1 300 человек.

Еще больше материалов по теме: «На злобу дня!»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чувашии систему розыска автомобилей усовершенствуют за 1,5 миллиона рублей
Соцсети: в Татарстане неизвестный зверь жестоко расправился с десятком домашней птицы
В Казани экс-пристав виновный в мошенничестве на 3 миллиона рублей получил условный срок
В Казани во время пожара погиб мужчина
В Набережных Челнах сгорел бездомный
Из Нижнекамска снова можно будет улететь в турецкий Мармарис
В Казани во время пожара спасли пенсионерку
ВТБ установил документарный лимит компании «ВолгоПромСтрой»
В Татарстане во время пожара погиб 50-летний мужчина
На основе визита в Казань трехмиллионного туриста создадут отдельную программу для гостей
В Казани программа капремонта домов на 2018 год выполнена на 85,95%
В Татарстане подросток провалился на озере под лед
В Марий Эл пьяный водитель устроил с полицейскими гонки и врезался в МАЗ
Резидентами ТОСЭР «Набережные Челны» хотят стать еще 15 компаний
На содержание парков и скверов в Казани просят 80 миллионов рублей
Стало известно, где в Казани установят главную елку
В Чувашии пьяный мужчина обстрелял из пневматического пистолета автомобили
В Татарстане родственник больного напал на фельдшера "скорой"
В Казани выберут лучшую татарскую девушку
В Татарстане разыскивают 29-летнюю девушку
В Татарстане появится «Черный список» пациентов медучереждений
Экс-вратарь ФК «КАМАЗ» снялся в клипе Ольги Бузовой