МВД проверит "биржи криптовалют" в Набережных Челнах, на которые пожаловались горожане

СЕГОДНЯ 13:40 2018-11-12T13:40:16+03:00

Жители татарстанского автограда уверены, что под такими вывесками прячутся игровые салоны с автоматами

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В Набережных Челнах на стене организации с вывеской Crypto Walcoin, появилась надпись: "Здесь обман, Магдеев SOS". Позже, в социальных сетях был опубликован пост с соответствующей фотографией. Его автор говорит, что под такими "биржами криптовалют" прячутся игровые салоны с автоматами.

Под этим постом свой комментарий оставил начальник отдела по поддержке и развитию предпринимательства Айрат Сагдеев. Он отметил, в МВД города направлен запрос для осуществления проверки законности деятельности организаций под данной вывеской.

Однако на постах в Интернете горожане не остановились. Один из них - Азат Сагдеев, создал онлайн-петицию о закрытии в городе подобных заведений.

- Такие салоны разбивают жизни горожан и работают с попустительства местных властей и правоохранительных органов! Требую закрыть все игорные заведения в городе, действующие под прикрытием бирж криптовалют! - призывает мужчина.

На данный момент с Азатом согласны уже более 1 300 человек.