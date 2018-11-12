В Казани во время пожара погиб мужчина
Пожар в двухкомнатной квартире на девятом этаже многоэтажки на улице Закиева в Советском районе столицы Татарстана начался в 4.02 в понедельник, 12 ноября. Спасателей вызвали соседи, которые услышали запах дыма.
К приезду огнеборцев горели мебель и вещи, общая площадь пожара составила два квадратных метра.
Во время тушения огня на полу спальной комнаты обнаружено 64-летнего тело хозяина квартиры.
- По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, - сообщили в МЧС Татарстана.
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