В Набережных Челнах сгорел бездомный

СЕГОДНЯ 13:27 2018-11-12T13:27:31+03:00

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Трагедия произошла в понедельник, 12 ноября, в 4.02 в гаражном комплексе "Агрегатчик" на улице 40 лет Победы в Набережных Челнах.

Пожарных вызывли очевидцы, которые заметили дым, который шел из нежилого помещения.

К приезду спасателей пламя полностью уничтожило матрац, на котором и было обнаружено обгревшее тело мужчины. Общая площадь возгорания составила 1,5 квадратных метра.

Личность погибшего выясняют сотрудники полиции. Местные владельцы гаражей сообщили, что это бездомный, который проживал на территории комплекса "Агрегатчик".

- Причина пожара устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.

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