В Набережных Челнах сгорел бездомный
Трагедия произошла в понедельник, 12 ноября, в 4.02 в гаражном комплексе "Агрегатчик" на улице 40 лет Победы в Набережных Челнах.
Пожарных вызывли очевидцы, которые заметили дым, который шел из нежилого помещения.
К приезду спасателей пламя полностью уничтожило матрац, на котором и было обнаружено обгревшее тело мужчины. Общая площадь возгорания составила 1,5 квадратных метра.
Личность погибшего выясняют сотрудники полиции. Местные владельцы гаражей сообщили, что это бездомный, который проживал на территории комплекса "Агрегатчик".
- Причина пожара устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.
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