2018-11-12T12:15:52+03:00
Экономика

ВТБ установил документарный лимит компании «ВолгоПромСтрой»

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ВТБ установил ООО «ВолгоПромСтрой» документарный лимит в размере 700 млн рублей сроком на один год для обеспечения непрерывной контрактной деятельности компании.

В рамках лимита банк выдал предприятию первую гарантию для обеспечения исполнения договора на изготовление и замену затворов водосливной плотины филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС».

- Мы всегда готовы оказать поддержку компаниям производственной отрасли. Уверен, сотрудничество банка с ООО «ВолгоПромСтрой» окажет содействие и развитию предприятия, и Волгоградской области в целом, так как строительство и обновление объектов жизнеобеспечения сегодня является одним из приоритетных направлений в большинстве регионов России, - отметил руководитель департамента корпоративной сети - старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

- Благодаря слаженной работе команды и финансовой поддержке ВТБ мы смогли реализовать крайне интересный и жизненно важный для региона проект. ООО «ВолгоПромСтрой», безусловно, намерено продолжать сотрудничество с банком для достижения еще более высоких результатов, - прокомментировал директор ООО «ВолгоПромСтрой» Евгений Дьяченко.

СПРАВКА

ООО «ВолгоПромСтрой» основано в 2002 году. Компания занимает устойчивые позиции в области изготовления и монтажа механического оборудования гражданского назначения.

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