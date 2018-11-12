2018-11-12T11:49:13+03:00
Туризм

На основе визита в Казань трехмиллионного туриста создадут отдельную программу для гостей

Скоро любой желающий сможет повторить те же экскурсии и полет на вертолете
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

В мэрии Казани на «деловом понедельнике» директор городского комитета по развитию туризма Дарья Санникова сообщила, что на основе визита в столицу Татарстана трехмиллионного туриста будет создана отдельная программа для приезжающих гостей.

Напомним, этим самым туристом стала москвичка Дарья Чепур. В течение двух дней для нее организовывали экскурсии, полет на вертолете, мастер-класс по приготовлению татарских блюд. Кроме того, она посмотрела спектакль в театре им.Г.Камала, отдохнула в аквапарке и ночных клубах города. А на одном из ужинов Дарья попробовала блюдо, которое было разработано специально для трехмиллионного туриста в рамках битвы шеф-поваров гастрономического фестиваля «Вкусная Казань».

Именно на основе этой программе для всех желающих и будет разработан уникальный тур по столице Татарстана.

При этом, по словам мэра Казани Ильсура Метшина, сейчас стоит новая задача – к 2025 году столица город должен принять 5 млн туристов.

Еще больше материалов по теме: «Туризм в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чувашии систему розыска автомобилей усовершенствуют за 1,5 миллиона рублей
Соцсети: в Татарстане неизвестный зверь жестоко расправился с десятком домашней птицы
В Казани экс-пристав виновный в мошенничестве на 3 миллиона рублей получил условный срок
В Казани во время пожара погиб мужчина
МВД проверит "биржи криптовалют" в Набережных Челнах, на которые пожаловались горожане
В Набережных Челнах сгорел бездомный
Из Нижнекамска снова можно будет улететь в турецкий Мармарис
В Казани во время пожара спасли пенсионерку
ВТБ установил документарный лимит компании «ВолгоПромСтрой»
В Татарстане во время пожара погиб 50-летний мужчина
В Казани программа капремонта домов на 2018 год выполнена на 85,95%
В Татарстане подросток провалился на озере под лед
В Марий Эл пьяный водитель устроил с полицейскими гонки и врезался в МАЗ
Резидентами ТОСЭР «Набережные Челны» хотят стать еще 15 компаний
На содержание парков и скверов в Казани просят 80 миллионов рублей
Стало известно, где в Казани установят главную елку
В Чувашии пьяный мужчина обстрелял из пневматического пистолета автомобили
В Татарстане родственник больного напал на фельдшера "скорой"
В Казани выберут лучшую татарскую девушку
В Татарстане разыскивают 29-летнюю девушку
В Татарстане появится «Черный список» пациентов медучереждений
Экс-вратарь ФК «КАМАЗ» снялся в клипе Ольги Бузовой