На основе визита в Казань трехмиллионного туриста создадут отдельную программу для гостей

СЕГОДНЯ 11:48 2018-11-12T11:49:13+03:00

Скоро любой желающий сможет повторить те же экскурсии и полет на вертолете

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В мэрии Казани на «деловом понедельнике» директор городского комитета по развитию туризма Дарья Санникова сообщила, что на основе визита в столицу Татарстана трехмиллионного туриста будет создана отдельная программа для приезжающих гостей.

Напомним, этим самым туристом стала москвичка Дарья Чепур. В течение двух дней для нее организовывали экскурсии, полет на вертолете, мастер-класс по приготовлению татарских блюд. Кроме того, она посмотрела спектакль в театре им.Г.Камала, отдохнула в аквапарке и ночных клубах города. А на одном из ужинов Дарья попробовала блюдо, которое было разработано специально для трехмиллионного туриста в рамках битвы шеф-поваров гастрономического фестиваля «Вкусная Казань».

Именно на основе этой программе для всех желающих и будет разработан уникальный тур по столице Татарстана.

При этом, по словам мэра Казани Ильсура Метшина, сейчас стоит новая задача – к 2025 году столица город должен принять 5 млн туристов.