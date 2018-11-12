2018-11-12T12:08:39+03:00
Происшествия

В Татарстане во время пожара погиб 50-летний мужчина

В больницу с ожогами 25% тела попал его 36-летний гость
Лика ИСАЕВА
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Тело погибшего обнаружили при разборе завалов. Дом выгорел полностью.Тело погибшего обнаружили при разборе завалов. Дом выгорел полностью.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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Пожар в частном доме на улице Советской в деревне Чуру-Барышево в Апастовском районе республики начался в понедельник, 12 ноября в 2.24. К приезду огнеборцев из горящего дома самостоятельно смог выбраться 36-летний мужчина. Он получил ожоги 25% тела и был госпитализирован в Апастовскую ЦРБ.

В свою очередь внутри оставался 50-летний хозяин дома.

Когда пожарные приступили к работе в строении уже полностью прогорели и рухнули потолки. Когда с огнем удалось справиться, то среди завалов обнаружили тело 50-летнего хозяина дома. Само строение выгорело полностью.

- Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщили в МЧС Татарстана.

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