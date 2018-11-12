В Татарстане во время пожара погиб 50-летний мужчина
Пожар в частном доме на улице Советской в деревне Чуру-Барышево в Апастовском районе республики начался в понедельник, 12 ноября в 2.24. К приезду огнеборцев из горящего дома самостоятельно смог выбраться 36-летний мужчина. Он получил ожоги 25% тела и был госпитализирован в Апастовскую ЦРБ.
В свою очередь внутри оставался 50-летний хозяин дома.
Когда пожарные приступили к работе в строении уже полностью прогорели и рухнули потолки. Когда с огнем удалось справиться, то среди завалов обнаружили тело 50-летнего хозяина дома. Само строение выгорело полностью.
- Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщили в МЧС Татарстана.
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