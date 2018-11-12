2018-11-12T19:01:13+03:00
Происшествия

Во время тушения пожара в мини-котельной пострадал пенсионер

ЧП произошло в офисном здании
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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Пожар в мини-котельной офисного одноэтажного здания на улице Индустриальной в Альметьевске произошел в воскресенье, 11 ноября, в 7.59.

Огонь заметил 65-летний охранник, он попытался потушить его самостоятельно, но не смог. Пенсионер получил небольшие ожоги рук, лица и шеи, от госпитализации отказался.

К приезду пожарных горел отопительный котел и потолок, площадь пожара составила два квадратных метра.

С огнем удалось справиться быстро, и уже через пять минут возгорание было полностью ликвидировано.

- По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печей, - сообщили в МЧС Татарстана.

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