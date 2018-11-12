В Казани программа капремонта домов на 2018 год выполнена на 85,95%

СЕГОДНЯ 11:31 2018-11-12T11:31:45+03:00

Все работы должны завершить уже к 1 декабря.

На эти работы из бюджета Татарстана было выделено 2,1 миллиарда рублей

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На данный момент в столице Татарстана программа капремонта жилых домов на 2018 год выполнена на 85,95%. Отмечается, что оставшиеся объекты должны сдать уже к 1 декабря.

Так, в этом году ремонт должны провести в 286 домах. При этом помимо программы данные работы дополнительно были начаты в казанском поселке Юдино по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова в рамках празднования 100-летия этого населенного пункта.

Всего же на капремонт казанских домов в 2018 году из республиканского бюджета было выделено 2,1 миллиарда рублей.

Что же касается следующего года, то в казанскую программу было включено еще больше жилых домов – 396. При этом объем выделенных средств меньше – 1,83 миллиарда рублей. Так, в 220 зданиях сделают комплексный ремонт В 45 домах установят 124 новых лифта, а в 47 - узлы погодного регулирования. Сейчас для 145 многоквартирных домов готовится проектно-сметная документация.

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