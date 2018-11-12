2018-11-12T12:32:35+03:00
Происшествия

В Казани во время пожара спасли пенсионерку

В результате сгорели надворные постройки и крыша дома
Лика ИСАЕВА
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Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров.Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров.
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Пожар в частном доме на улице Трудящихся в Советском районе столицы Татарстана начался в воскресенье, 11 ноября, в 6.20. К приезду спасателей огонь полыхал на территории сразу двух домов. Горели надворные постройки и кровля одноэтажного кирпичного жилого строения. Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров.

Огнеборцам жители одного из дома рассказали, что 82-летняя соседка сама передвигаться не может, и самостоятельно выйти не может. В доме - незначительное задымление.

Женщину удалось вынести из опасного места при помощи спецмаски-капюшона.

- По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печи, - сообщили в МЧС Татарстана.

В результате сгорели надворные постройки на участке №29 и кровля жилого дома расположенного на участке №31.

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