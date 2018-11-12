2018-11-12T11:14:27+03:00
Происшествия

В Татарстане подросток провалился на озере под лед

Это первый подобный случай текущей осенью
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Накануне в 11.37 в службу «112» от очевидцев поступило сообщение о том, что в Мензелинске на Утином озере под лед провалился под лед. Мальчик изо всех сил держался на поверхности воды и просил помощи.

На место происшествия тут же выдвинулись спасатели, полицейские и медки «скорой».

На удачу 15-летнему подростку удалось выбраться на берег самостоятельно еще до прибытия представителей экстренных служб.

Его тут же отвели в отопляемое помещение находящегося рядом здания Горгаза. Там его осмотрел фельдшер, мальчик от госпитализации отказался.

По словам самого подростка, он вместе с друзьями гулял по берегу и просто решил выйти на лед. Пройдя 60-70 метров, провалился. Его друзья тут же разбежались. Помощь вызвали взрослые очевидцы.

- Толщина льда в этом месте составляла всего 3 сантиметра. Глубина озера – до 3 метров. В отношении родителей подростка будет составлен протокол об неисполнение ими обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, - сообщили в МЧС Татарстана.

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