В Марий Эл пьяный водитель устроил с полицейскими гонки и врезался в МАЗ
Сотрудники Госавтоинспекции республики 11 ноября примерно в 11.00 в Медведевском районе на автодороге "Йошкар-Ола-Зеленодольск" потребовали остановиться водителя иномарки "Hyundai Solaris" - она значительно превысила скорость, несмотря на наличие запрещаюшего знака на данном участке трассы.
Водитель в свою очередь решил не остановливаться и на высокой скорости начал уезжать в направлении поселка Силикатный.
За ним в погоню с включенными проблесковыми маячками и сигналами бросились сотрудники ГИБДД. Во время погни они отмечали, что беглец неоднократно выезжал на встречку, обгоняя автомашины, ехавшие в попутном направлении, пересекал сплошную линию разметки.
В итоге на 36 километре автодороги он не справился с управлением, врезался в попутный МАЗ, съехал с дороги и опрокинулся в кювет.
С травмами был госпитализирован и водитель иномарки, и его пассажирка.
В отношении мужчины составлены административные протоколы. В том числе и за отказ о прохождении медосвидетельствования.
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