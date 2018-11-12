2018-11-12T10:56:06+03:00
Экономика

Резидентами ТОСЭР «Набережные Челны» хотят стать еще 15 компаний

Уже зарегистрированные участники этой территории опережающего социально-экономического развития принесли городу 15 миллиардов рублей инвестиций
Олег ЛУГОВОЙ
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На сегодня в таком статусе в ТОСЭР «Набережные Челны» работают 25 предприятий.На сегодня в таком статусе в ТОСЭР «Набережные Челны» работают 25 предприятий.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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На «деловом понедельнике» в мэрии Набережных Челнов глава города Наиль Магдеев заявил, что резидентами местной территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) хотят стать еще 15 компаний.

На сегодня в таком статусе в ТОСЭР «Набережные Челны» работают 25 предприятий. На 10 из них уже начато запланированное производство. Они отгрузили продукции 12 миллиардов рублей. В общей сложности резиденты принесли инвестиций в город на сумму в 15 миллиардов рублей.

Благодаря чему было 2 946 новых рабочих мест. Не говоря уже о том, что в бюджет Набережныз Челнов НДФЛ было перечислено 30 миллионов рублей.

Кроме ТОСЭР в набережночелнинских 11 технопарках сейчас работают 309 компаний, которые создали 7 649 новых рабочих мест. За 9 месяцев этого года ими отгружено продукции на 55,8 миллиарда рублей, то есть больше на 15% по сравнение с прошлым периодом.

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