Из Нижнекамска снова можно будет улететь в турецкий Мармарис
В весенне-летний период 2019 года жители Татарстана и других регионов России вновь смогут улететь из аэропорта "Бегишево" в турецкий курортный город Мармарис. Об этом заявил мэр Нижнекамска Айдар Метшин.
Напомним, что прямые рейсы из Нижнекамска в Мармарис впервые организовали в мае текущего года. Впрочем, интерес к данному направлению оказался невелик. Поэтому программу полетов решили свернуть. Однако есть вероятность, что в 2019 году ситуация изменится.
- Мы этот вопрос обсудили с турецкой стороной. Пока планируются полеты два раза в неделю. Однако, если интерес будет повышенным, то количество рейсов возможно будет увеличить до четырех, - заявил в ходе делового понедельника в мэрии Нижнекамска Айдар Метшин.
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