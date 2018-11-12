На содержание парков и скверов в Казани просят 80 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:19 2018-11-12T10:19:30+03:00

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Во время еженедельного "делового понедельника" в администрации Казани руководитель Дирекции парков и скверов гоорода Марат Закиров посетовал мэру на нехватку финансирования. По мнению специалистов, на содержание территорий зон отдыха ежегодно требуется 80 миллионов рублей.

- На данный момент МБУ "Дирекция парков и скверов Казани" получает 23 миллиона рублей на содержание 15 парков с общей территорией более 180 гектаров, - заявил Закиров. - По мнению наших специлистов, нам необходимо порядка 80 миллионов рублей в год на содержание территорий на должном уровне.

Также он отметил, что одной из серьезнейших проблем стали возросшие случаи вандализма. Только летом было зафиксировано более 20 случаев, и на ремонт скульптур требуется более шести миллионов рублей. Данные средства не заложены в бюджет.