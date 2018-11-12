2018-11-12T09:26:18+03:00
Общество

Стало известно, где в Казани установят главную елку

Об этом сообщили на деловом понедельнике
Лика ИСАЕВА
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В Казани пройдет более 250 праздничных мероприятийВ Казани пройдет более 250 праздничных мероприятийФото: Из материалов пресс-службы
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Новогодние праздники никак не могут обойтись без елки, и в сезон 2018-2019 годов местом для установки главной елки Казани выбрали площадку у Центра семьи "Казан". Там же установят и ледовый городок. Все это стало известно во время делового понедельника в мэрии.

Озвучили и сроки начала праздничных мероприятий - новогодняя программа "Зима в парках" начнется 20 декабря. В рамках этой программы намечены администрацией города более 250 мероприятий.

В итоге принято решение, что встреча Нового 2019 года будет организована в двух парках. Один из них - каток площадью более шести тысяч квадратных метров в парке "Черное озеро". второй - у центральной елки Центра семьи "Казан".

Для удобства жителей Приволжского и Советского районов еще одной площадкой для проведения новогодних праздничных мероприятий обозначен Горкинско-Ометьевский лес.

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