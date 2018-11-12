В Чувашии пьяный мужчина обстрелял из пневматического пистолета автомобили

СЕГОДНЯ 09:01 2018-11-12T09:01:36+03:00

Эксперты обнаружили входные отверстия от пневматических пуль Фото: МВД по Чувашской Республике

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ЧП произошло 8 ноября в Новочебоксарске. В полиции два жителя одного из многоэтажных домов сообщили о том, что кто-то обстрелял их автомобили, повреждены лобовые стекла.

Прибывшие эксперты осмотрели получившие повреждения «Ладу Калину» и «Рено Логан». Они были припаркованы в одном дворе неподалеку друг от друга.

После тщательного осмотра места происшествия на общедомовом балконе одного из жилых домов обнаружили пульку от пневматического пистолета, которая позволила установить злоумышленника.

Злоумышленником оказался 24-летний житель данного многоэтажного дома. Новочебоксарец рассказал, что в день инцидента был пьян, и, решив на улице пострелять по пустым банкам, случайно повредил автомашины.

- Нарушитель общественного порядка привлечен к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство», - сообщили в МВД Чувашии.