В Чувашии пьяный мужчина обстрелял из пневматического пистолета автомобили
ЧП произошло 8 ноября в Новочебоксарске. В полиции два жителя одного из многоэтажных домов сообщили о том, что кто-то обстрелял их автомобили, повреждены лобовые стекла.
Прибывшие эксперты осмотрели получившие повреждения «Ладу Калину» и «Рено Логан». Они были припаркованы в одном дворе неподалеку друг от друга.
После тщательного осмотра места происшествия на общедомовом балконе одного из жилых домов обнаружили пульку от пневматического пистолета, которая позволила установить злоумышленника.
Злоумышленником оказался 24-летний житель данного многоэтажного дома. Новочебоксарец рассказал, что в день инцидента был пьян, и, решив на улице пострелять по пустым банкам, случайно повредил автомашины.
- Нарушитель общественного порядка привлечен к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство», - сообщили в МВД Чувашии.
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