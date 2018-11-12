В Татарстане родственник больного напал на фельдшера "скорой"
ЧП произошло еще 6 ноября в Набережных Челнах. Медики прибыли на вызов к пациенту, который жаловался на боли в теле. Во время осмотра мужчины фельшером "скорой помощи" его сын, который на момент визита медиков находился в состоянии алкогольного опьянения, напал на фельшера. Он удари его в лицо кулаком.
На место ЧП прибыли сотрудники полиции. Им удалось утихомирить агрессивного мужчину, только после этого удалось беспрепятственно оказать медицинскую помощь его отцу.
- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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