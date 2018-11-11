В Казани выберут лучшую татарскую девушку

СЕГОДНЯ 18:27 2018-11-11T18:27:57+03:00

В конкурсе «Татар кызы» участвуют 14 девушек из 11 регионов и 3 стран зарубежья

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16 ноября на сцене театра оперы и балета имени Мусы Джалиля пройдет финал Международного конкурса красоты и талантов «Татар кызы».

На сцену выйдут 14 девушек из 11 регионов и 3 стран зарубежья. 29 участниц прошли массу испытаний. Среди которых - интеллектуальный, кулинарный, тест на знание языка, культуры, истории и традиций татар, сразились в кулинарном поединке и даже расшивали татарские калфаки.

В финал попали 14 финалисток конкурса, которым предстоит побороться за главную корону.

На конкурсе выступит заслуженная артистка Татарстан Алина Шарипжанова, лауреаты конкурсов Эльза и Артур Исламовы, вокальный дуэт Артур и Марат, так же ансамбль песни и танца «Казань».

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