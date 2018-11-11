2018-11-11T15:53:28+03:00
Звезды

Экс-вратарь ФК «КАМАЗ» снялся в клипе Ольги Бузовой

В клипе Руслан Нигматуллин за солидный гонорар становится участником телестройки
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: Скриншот видеоФото: Скриншот видео
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Королева российского инстаграма Ольга Бузова выпустила новый клип совместно с рэпером Витей АК. Клип рассказывает, почему современной молодежи важно попасть на телепроект «Дом-2». В нем снялись блогеры, исполнители и даже известные спортсмены. Одна из ролей досталась экс-вратарю футбольного клуба «КАМАЗ» Руслану Нигматуллину.

В клипе его уговаривают стать участником самого популярного телешоу страны за солидный гонорар.В результате он соглашается. Увидеть футболиста в клипе Ольги Бузовой не было неожиданностью для пользователей социальных сетей, которые тут же дали свою оценку увиденному.

Много лет Руслан Нигматуллин работает ди-джеем. Это не мешает ему вести преподавательскую деятельность в собственной школе вратарей.

Так же в клипе снялись - блогер Александр Шпак, певец Дмитрий Маликов, экс-участник «Дома-2» Степан Меньшиков и другие.

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