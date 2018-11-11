2018-11-11T14:36:23+03:00
Звезды

Одаренных исполнителей приглашают на кастинг казанской версии шоу «Голос»

Проект «Лучшие голоса Казани» пройдёт в Доме культуры имени Ленина
Искандер ЯРУЛЛИН
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Казанцы могут стать участниками нового музыкального проекта «Лучшие голоса Казани»Казанцы могут стать участниками нового музыкального проекта «Лучшие голоса Казани»Фото: Александр ЧЕРНОВ
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Все казанцы, независимо от возраста могут стать участниками нового музыкального проекта, под названием «Лучшие голоса Казани».

25 ноября в доме культуры имени Ленина стартует первый открытый общенациональный музыкальный проект, который приглашает к сотрудничеству всех кто любит петь. Иметь музыкальное образование и профессиональные навыки пения для участия в проекте не обязательно, - сообщается в пресс-релизе Дома культуры.

Необычный проект, который пользователи социальных сетей уже называют казанской версией шоу «Голос» проводит «Театр песни КДК имени Ленина под руководством Миляушы Таминдаровой» - дирижера Государственного камерного хора Татарстана.

Для участия нужно подготовить вокальный номер и записаться на кастинг, предварительно записавшись во дворце культуры.

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