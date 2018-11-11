2018-11-11T13:38:58+03:00
Общество

В Татарстане в реку выпустили 9 тысяч сазанов

Они помогут очистить водоем в Нижнекамском районе
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: предоставлено пресс-службойФото: предоставлено пресс-службой
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Почти десять тысяч молодых сазанов выпустили в Каму специалисты отдела охраны окружающей среды «Нижнекамскнефтехима». Такую акцию сотрудники провели чтобы восстановить популяцию ценной породы рыбы, сохранить биологическое разнообразие реки и очистить водоем. Ведь сазан фильтрует воду благодаря тому, что питается фитопланктоном.

Место для выпуска мальков сазана помогли определить специалисты территориального управления Средневолжского Росрыболовства. Ведь для благоприятной жизни рыбы в воде не должно быть хищников и мелководья.

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