В Татарстане в реку выпустили 9 тысяч сазанов
Они помогут очистить водоем в Нижнекамском районе
Фото: предоставлено пресс-службой
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Почти десять тысяч молодых сазанов выпустили в Каму специалисты отдела охраны окружающей среды «Нижнекамскнефтехима». Такую акцию сотрудники провели чтобы восстановить популяцию ценной породы рыбы, сохранить биологическое разнообразие реки и очистить водоем. Ведь сазан фильтрует воду благодаря тому, что питается фитопланктоном.
Место для выпуска мальков сазана помогли определить специалисты территориального управления Средневолжского Росрыболовства. Ведь для благоприятной жизни рыбы в воде не должно быть хищников и мелководья.
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