2018-11-11T12:27:50+03:00
Происшествия

В Казани ищут водителя краснобуса, из-за которого пострадал пенсионер

81-летняя пассажирка повредила позвоночник при резком торможении
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Днем 8 ноября на улице Назарбаева напротив остановки «Хади Такташ» водитель рейсового автобуса пятого маршрута резко затормозил. 81-летняя женщина, готовившаяся на выход не ожидала резкого маневра и упала в салоне транспортного средства.

Подняться пострадавшей помогали пассажиры. В ГИБДД по Казани сообщают, что водитель высадил пострадавшую и уехал.

Пострадавшая пенсионерка получила ушиб мягких тканей левого локтевого сустава, копчика, затылочной области головы, ссадины левого локтя. Сейчас идут поиски водителя, не оказавшего необходимую помощь пострадавшей женщине.

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